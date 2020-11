Honda City 2021 estreia com preços a partir de R$ 67.800

Divulgação Honda City 2021 fica sem mudanças no visual. Como novidades, apenas equipamentos de série em todas as versões, o que não inclui ESP





A Honda lança no mercado brasileiro a linha 2021 do sedã City. Sem modificações no visual na comparação com a linha anterior, o modelo chega custando a partir de R$ 67.800, trazendo como novidade novos equipamentos de série.





Todas as versões do sedã Honda City 2021 passam a trazer de série faróis com regulagem elétrica de altura e acendimento automático. As variações DX, Personal passam a contar também com a bolsa porta-revista atrás do banco do passageiro, enquanto o LX incorpora este item e um novo sistema multimídia com tela de 7″, que permite o espelhamento da tela do smartphone via Android Auto e Apple CarPlay. O City EX ganha bolsa porta-revista também atrás do banco do motorista.

Já na topo de linha EXL, a linha 2021 marca a incorporação do retrovisor interno eletrocrômico, numa lista que já incluía os airbags laterais e de cortina, faróis de LED e ar-condicionado automático digital.

Diferente do WR-V 2021 , que incorporou o controle eletrônico de tração e establidade, o City segue sem contar com esses assistentes eletrônicos e agora é o único modelo da marca japonesa no Brasil sem esses itens.





Todas as versões estão equipadas com o mesmo motor 1.5 flex de até 116 cv e 15,3 kgfm de torque a 4.800 rpm, que é combinado a um câmbio manual de cinco marchas na versão DX, enquanto o restante da linha usa uma caixa automática do tipo CVT , que nas configurações EX e EXL traz a simulação de sete marchas, trocadas por meio de aletas no volante.

O Honda City 2021 “brasileiro” está uma geração defasado em relação ao carro da Ásia, onde desde o final do ano passado está disponível em uma nova geração. Construído sobre a base do Fit mais recente, se destaca pelo uso de um novo motor 1.0 turbo VTEC de 122 cv. Confira abaixo a tabela de versões e preços:

DX – R$ 67.800

Personal – R$ 68.190

LX – R$ 82.100

EX – R$ 87.400

EXL – R$ 93.100