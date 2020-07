Honda CB 650R e CBR 650R 2021 chegam às lojas no lugar das “F”

Divulgação Toyota Corolla Cross chegará ao Brasil para concorrer com SUVS médios, como Jeep Compass e o VW Tarek, que também estreia em 2021 no País

A Toyota revelou na Tailândia nesta quinta-feira (9) o SUV Corolla Cross, modelo que será produzido no Brasil em 2021, na mesma fábrica de Sorocaba (SP) onde atualmente são feitos os modelos Yaris e Etios.

Como fica claro no nome, o utilitário esportivo é derivado do Corolla e utiliza também a variação C da plataforma modular TNGA. Com 4,460 m de comprimento, 1,825 m de largura e entre-eixos de 2,640 m, o Corolla Cross é pouco maior que um Jeep Compass, mas tem porte menor que o do SUV médio “de verdade” RAV4, com os seus 4,60 m de comprimento.

Além da plataforma, o SUV herda também o conjunto mecânico do sedã. Na Tailândia, além do conjunto motriz híbrido com potência combinada de 122 cv, existe a opção de um motor 1.8 de 140 cv. Por aqui, esse propulsor a gasolina deve ser substituído pelo 2.0 de 177 cv, que é a única opção não-híbrida do carro feito no Brasil.

No visual externo, o Cross tem características próprias, ficando mais alinhado ao irmão maior RAV4 . Já no interior, por outro lado, o SUV é idêntico ao sedã, trazendo como diferencial os materiais e cores do acabamento.

Além do pacote de equipamentos de segurança Toyota Safety Sense, que segue a linha do Corolla brasileiro e inclui frenagem automática, alerta de desvio de faixa, controle automático de farol alto e o controlador automático de velocidade de cruzeiro adaptativo, o Corolla Cross traz ainda o câmera de 360º e monitor de tráfego cruzado na traseira.

O porta-malas, com 487 litros de capacidade, traz tampa com abertura motorizada e acionamento por sensor, que se soma a uma lista de itens de conforto que inclui banco traseiro reclinável, ar-condicionado automático de duas zonas com saídas na traseira.

Na Tailândia, onde chega nas concessionárias no próximo dia 24, o Corolla Cross tem preços que variam entre 989 mil bahts (R$ 167 mil) e 1.199.000 bahts (R$ 202 mil). Confira abaixo o vídeo oficial de lançamento do SUV.