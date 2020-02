Honda aquece os corações botafoguenses

A Hondamania já toma conta da torcida. O jogador japonês Keisuke Honda será apresentado oficialmente na manhã do próximo sábado (8) pelo Botafogo no estádio Nilton Santos. Diante do saguão lotado de alvinegros no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o meia-atacante de 33 anos desembarcou na tarde desta sexta (7) no Rio de janeiro.

A recepção foi calorosa com direito a bateria, hino e bandeiras do Japão. O voo de Honda atrasou quase duas horas, mas os torcedores não se importaram com a espera. O novo ídolo botafoguense retribuiu o carinho, abrindo uma bandeira do clube e acenando para a multidão, segundo a Polícia Militar de cerca de mil pessoas.

No Alvinegro, a pedido do próprio jogador, Honda vai vestir a camisa 4. O número é o mesmo usado pelo jogador na seleção japonesa nas duas últimas Copas do Mundo. O nipônico já atuou em clubes como CSKA (Rússia) e Milan (Itália). O último clube foi o Vitesse (Holanda). Ainda não há previsão oficial de quando Honda deve entrar em campo com o uniforme do glorioso.