Honda Accord híbrido no Brasil, o primeiro do gênero da marca no país

Divulgação Honda Accord híbrido vem com dois motores elétricos e com capacidade de fazer 17,6 km/h na cidade, segundo o Inmetro





O sedã de luxo da Honda começa a ser disponibilizado nas concessionárias da marca estreando o motor híbrido, o Accord Híbrido, sistema com dois motores elétricos de alta eficiência combinados com um motor de ciclo Atkinson de 2,0 litros.





Batizado de e:HEV híbrida de dois motores elétricos , o modelo é um dos três carros híbridos que a Honda planeja lançar no Brasil até 2023, dentro do seu plano de eletrificação para o mercado local. O objetivo é atingir a neutralidade de carbono em todos os produtos e atividades corporativas até 2050.

De acordo com a montadora japonesa, são três modos principais de operação , dependendo da situação de condução: EV Drive (100% elétrico), Hybrid Drive e Engine Drive cujo sistema alterna automaticamente.

Outro diferencial do sistema é a interação com o motorista. Os modos de condução Sport e ECON alteram a aceleração (quando o acelerador é pressionado) e também a desaceleração (quando o motorista tira o pé do acelerador). A intensidade da força de desaceleração também pode ser regulada em quatro estágios por meio de dois comandos próximos ao volante.

Nos modos EV Drive e Hybrid Drive, a tração sempre ocorrerá apenas por meio do motor de tração elétrico de 184 cv e 32,1 kgfm de torque. A única diferença entre eles é se o motor a combustão, de ciclo Atkinson , com 145 cv e 17,8 kgfm de torque, funcionará em conjunto com o motor elétrico gerador, para fornecer energia, ou não.

O Engine Drive, que faz uma conexão direta do motor a combustão com as rodas, por meio de um sistema de embreagem. Esse modo é acionado em velocidades mais altas de cruzeiro, quando o motor a combustão trabalha em sua faixa de maior eficiência energética.

Com isso, o sedã da Honda consegue um consumo de 17,6 km/l na cidade e 17,1 km/l na estrada, de acordo com o Inmetro.

Entre as mudanças estéticas, o novo Accord híbrido ganhou novos para-choque e grade, com desenho mais horizontal e que abriga os também novos faróis de neblina em LED. Também traz o emblema H frontal com detalhes em azul, exclusivo dos veículos híbridos da marca.

Outra mudança está na adoção do novo jogo de rodas de liga leve de 17 polegadas, com acabamento escurecido. Na traseira, por sua vez, há um novo acabamento na parte inferior do para-choque. Na tampa do porta-malas, o logo e:HEV identifica a versão híbrida, assim como o emblema H com detalhes em azul.

Na conectividade, o sistema de áudio agora permite a integração com as tecnologias Apple CarPlay e Android Auto sem a necessidade de fios. Outra mudança é na adoção de duas saídas USB adicionais, para os bancos traseiros. O quadro de instrumentos também traz novo grafismo, bem como uma nova grafia para os botões no volante. Veja no vídeo abaixo como funciona o sistema híbrido, o mesmo do SUV CR-V Hybrid, ainda não disponível no Brasil.

Ainda no pacote de segurança , há o VSA (assistente de estabilidade) com controle de tração, monitoramento da pressão dos pneus (TPMS), airbags frontais, airbags de cortina, airbags laterais e de joelhos para o motorista e passageiro da frente.

Outra novidade em segurança é a adoção do alerta de utilização do banco traseiro, que emite um aviso ao condutor indicando que algo pode ter sido esquecido na parte traseira.

O Honda Accord está disponível em versão única, híbrida com o sistema e:HEV, em quatro opções de cor da carroceria e duas do revestimento da cabine: Topaz White Pearl (interior preto ou marfim), Platinum Silver Metallic (interior preto), Cristal Black Pearl (interior preto) e Modern Steel Metallic (interior preto). O valor pedido é de R$ 299.900,00* (*Preço público sugerido para todo o território nacional, exceto Estado de São Paulo e cidade de Manaus).