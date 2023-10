Homens se jogam no rio para fugir da polícia e suspeito afunda no Sul do ES

Dupla teria trocado tiros com policiais e para fugir, pulou em um rio; um deles não conseguiu sair e morreu afogado

Um homem se afogou enquanto fugia da polícia em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na noite desta sexta-feira (20). Segundo a Polícia Militar, dois indivíduos tentavam fugir de uma abordagem policial quando um conseguiu escapar e o outro se atirou no Rio Itapemirim. Ele acabou se afogando e o corpo foi encontrado na manhã deste sábado (21). As nformações são de A Gazeta.

Segundo a PMES, militares foram acionados para verificar a informação de que pessoas estariam vendendo drogas no bairro Valão. A equipe da Força Tática fazia buscas pelos entorpecentes, próximo ao Rio Itapemirim, quando dois homens que estavam escondidos na mata tentaram fugir, fazendo disparos de arma de fogo na direção dos policiais. Quando os militares revidaram os disparos, os dois se jogaram no rio para atravessar e fugir, mas um se afogou. Os dois homens estavam embaixo de um pé de jamelão, de acordo com a PMES.

Policiais relataram que tentaram ajudar o indivíduo que se afogou, mas não conseguiram. O Corpo de Bombeiros também foi acionado ainda na noite de sexta, mas não encontrou o homem por conta da escuridão. Na manhã deste sábado (21), a equipe voltou ao local com mergulhadores e encontrou o corpo.