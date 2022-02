Homens são presos em rodovia com 81 caixas de queijo gorgonzola furtadas

Os dois acusados sofreram um acidente com o veículo e ainda tentaram fugir à pé

Dois homens, que não tiveram as idades divulgadas, foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após serem flagrados transportando 81 caixas de queijo gorgonzola furtadas. O caso aconteceu na BR-262, em Bom Despacho, Minas Gerais, na manhã da última terça-feira (8). As informações são do G1.

Segundo a PRF, a abordagem aconteceu durante uma operação de combate ao crime na rodovia. Os agentes deram ordem de parada ao motorista, que não obedeceu, mas, enquanto tentavam fugir, os acusados acabaram batendo o veículo e tentaram fugir à pé. A estratégia não funcionou e os dois foram contidos pelos policiais.

Os acusados foram encaminhados para a delegacia com os queijos apreendidos. O G1 tentou contato com a Polícia Civil do município para descobrir se a prisão deles foi mantida, mas não tiveram retorno.