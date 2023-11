Homens são executados com mais de 50 tiros por falsos policiais

Testemunhas revelaram que os criminosos fingiram ser policiais civis para capturar as vítimas no bairro Itacibá; crime ocorreu nesta terça-feira (14)

Enquanto a perícia estava no local, duas mulheres chegaram informando que as vítimas estavam em Itacibá quando foram abordadas pela manhã. Os criminosos usavam blusas falsificadas da Polícia Civil. Após as execuções, eles fugiram.

Investigadores disseram à TV Gazeta que o crime pode ter ligação com a disputa entre traficantes, já que criminosos de Itacibá estão em guerra com suspeitos do Morro do Quiabo.