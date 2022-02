Homens saem ilesos de grave acidente em veículo esportivo; vídeo

Em um milagre, dois homens saíram ilesos de um grave acidente em um veículo esportivo recentemente na China.

O momento impactante foi registrado em vídeo, por uma câmera de trânsito, de acordo com informações do site Cooperativa.

Como é possível ver no registro, em uma sequência impressionante, o esportivo acaba colidindo com a mureta de proteção da pista.

Com isso, é lançado e acaba batendo em um poste de luz com motorista e passageiro, provocando graves danos na carroceria.

O registro impressionante se tornou viral e gerou inúmeras reações dos usuários nas redes sociais.

Ainda de acordo com as informações, a polícia local investiga as causas do acidente. Confira vídeo: