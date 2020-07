Homens ricos são mais propensos a serem obesos e a terem pressão alta

Mais dinheiro, mais problemas. Estes são os resultados de um novo estudo.

Cuidado! Maiores rendimentos estão relacionados com maior peso e pressão arterial, segundo um novo estudo citado pelo New York Post.

De acordo com o mesmo, homens japoneses que ganham 10 milhões ou mais de ienes (cerca de 80 mil euros) por ano têm o dobro do risco de desenvolver pressão alta em comparação com os seus pares de salário baixo. Os homens mais ricos também tiveram maiores taxas de obesidade.

“Homens, mas não mulheres, com maior renda familiar eram mais propensos a serem obesos e beber álcool todos os dias. Ambos os comportamentos são os principais fatores de risco para a hipertensão”, disse o autor do estudo, Dr. Shingo Yanagiya, em comunicado.

“Homens com empregos diurnos bem remunerados correm um risco particular de pressão alta”, continuou. “Isso aplica-se a homens de todas as idades, que podem diminuir muito as chances de um ataque cardíaco ou derrame, melhorando os seus comportamentos de saúde”.

Para chegar a esta conclusão, Yanagiya e a sua equipe analisaram os rendimentos e a pressão arterial de 4.314 trabalhadores japoneses – 3.153 homens e 1.161 mulheres – com empregos diurnos durante um período de dois anos.