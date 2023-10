Homens oferecem as esposas para sexo com visitantes em tribo africana

O “sexo fora do casamento” teria o objetivo de afastar o sentimento do ciúme, contou reportagem do “Daily Star”. As mulheres têm pouca influência sobre o que acontece nas atividades do dia a dia da tribo, e os maridos as oferecem voluntariamente. A prática se chama Okujepisa Omukazendu. Enquanto a esposa fica com um visitante num aposento, o marido dorme num outro. Caso não haja espaço, ele pode repousar do lado de fora da moradia.

O blogueiro Wode Maya, de Gana, visitou a tribo. Ele confirmou a prática, mas garantiu não ter recebido a oferta de sexo.

“Os homens dão as suas esposas para visitantes, mas não para visitantes comuns como eu”, disse ele.