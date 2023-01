Homens armados morrem em confronto com policiais em Jaguaré

Segundo informações da PM, as vítimas estavam armadas e participaram do confronto. Na mesma ocorrência, dois jovens foram baleados e um homem preso

Dois homens morreram após serem baleados em um confronto que envolveu policiais militares e um grupo de pelo menos 12 homens armados no bairro Palmital, em Jaguaré, Norte do Espírito Santo, na tarde de sábado (28). De acordo com informações da Polícia Militar, as vítimas Caleb Alves, 30 anos, e Nelber Rodrigues, 27 anos, tiveram a morte confirmada no local por enfermeiros do município. Durante a ação, dois jovens de 17 e 22 anos também foram atingidos por tiros e um suspeito, de 37 anos, foi preso. As informações são de A Gazeta.

Segundo a PM, Caleb e Nelber estavam armados e atiraram contra os policiais, que revidaram a agressão, ocasionando os óbitos. Os policiais souberam depois que outros dois jovens foram atingidos por disparos e deram entrada na Unidade de Saúde de Jaguaré.