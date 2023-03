Homens armados invadem shopping no Rio e assaltam joalheria

Divulgação A fachada do Shopping Nova América, que fica na zona norte do Rio

Homens armados invadiram o primeiro piso do Shopping Nova América, na zona norte do Rio de Janeiro, para assaltar uma joalheria na tarde deste sábado (4). Um tiroteio, que começou por volta de 12h, assustou os frequentadores. Clientes se abrigaram dentro de banheiros, em lojas, e se agacharam ao chão para evitar os disparos.





“Sábado, na hora do almoço, um monte de família. Tiroteio dentro do Nova América”: tiroteio durante tentativa de assalto à joalheria assustou dezenas de pessoas que estavam no Shopping Nova América, em Del Castilho, hoje (4). Não há informação de feridos. https://t.co/joyGIG4gwG https://t.co/kqzaifcMqk pic.twitter.com/EcPl06LWDf — Fogo Cruzado RJ (@FogoCruzadoRJ) March 4, 2023

















Assalto no Shopping Nova América, já tem alguns presos. pic.twitter.com/16CaXbdyXG — Plantão Baixada RJ (@PlantaaoBaixada) March 4, 2023









A Polícia Militar informou que agentes do 3º Batalhão (Méier) foram notificados sobre o ocorrido e que na fuga os criminosos teriam roubado um veículo. Buscas estão sendo realizadas na região e não há informações de feridos até o momento, segundo a corporação.

Em nota, o Shopping Nova América confirmou que não houve registro de feridos e que o centro comercial está funcionando normalmente.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Nacional