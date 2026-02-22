Homens armados invadem casa, matam criança de 10 anos e ferem outra

O crime ocorreu na madrugada desse sábado (21/1), em Cristal (RS). A irmã e a mãe do menino também foram atingidas por disparos

Um ataque a tiros ocorrido na madrugada desse sábado (21/2), em Cristal, no sul do Rio Grande do Sul (RS), deixou uma criança de 10 anos morta e outra, de seis, ferida.

O crime aconteceu por volta das 2h, quando homens armados invadiram a casa onde a família morava. O menino estava acompanhado da mãe, de 25 anos, e da irmã.

Ele foi atingido na cabeça e não resistiu aos ferimentos. A mulher e a outra criança também ficaram feridas, foram socorridas e encaminhadas ao hospital. Elas não correm risco de morte.

De acordo com informações preliminares da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, o alvo do ataque seria, na verdade, o namorado da mulher. No entanto, ele não estava na residência no momento da invasão.

A principal linha de investigação aponta que a motivação do crime pode estar relacionada a uma dívida de drogas que o padrasto das crianças teria com os suspeitos. O caso segue sob investigação.

