Homenageados profissionais da área da saúde

A noite de quinta-feira (18) foi dedicada aos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais do Espírito Santo. Sessão solene conduzida pela deputada Janete de Sá (PMN) homenageou 42 profissionais capixabas de todas as regiões do Espírito Santo que se destacaram no segmento em 2021. A solenidade aconteceu no Plenário Dirceu Cardoso.

As duas profissões foram regulamentadas pelo Conselho Nacional de Saúde (CSN) em 13 de outubro de 1969, época em que grande parte da população brasileira sofria com o aumento de doenças epidemiológicas. Enquanto o terapeuta ocupacional trabalha complementando outros tratamentos, o fisioterapeuta atua na reabilitação física e respiratória do paciente.

Para abordar a importância dos trabalhadores que atuam nessas áreas foram convidados a presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Espírito Santo (Crefito 15), Eunice da Encarnação Garcia, e especialistas que realizam atendimento em unidades de tratamento intensivo (UTIs), sistema respiratório, mãos, fisioterapia cardiovascular, entre outros.

De acordo com Eunice Garcia, o Espírito Santo conta com 5 mil fisioterapeutas e cerca de 200 terapeutas ocupacionais, que desempenharam papel fundamental durante a pandemia da Covid-19. Ela reivindicou celeridade na tramitação de propostas voltadas para as categorias, como o piso salarial e a regulamentação de carga horária, além de manter esses profissionais em Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e durante 24 horas em UTIs do estado.

“Toda homenagem é bem recebida, mas o que mais precisamos é de valorização e reconhecimento. Há várias propostas colocadas para o poder público, mas infelizmente não somos atendidos. Um dos mais importantes, além da fixação do piso salarial e jornada de trabalho é a presença desses profissionais em UPAs e em UTIs por 24 horas. Vários estados já trabalham dessa forma e o Espírito Santo ainda não percebeu essa necessidade. Eu já me coloquei à disposição para treinar esses trabalhadores para as UPAs, mas infelizmente ainda não conseguimos”, declarou.

Representante no evento dos profissionais que trabalham em UTIs, Anna Paula Babilônia exaltou a coragem e esforço dos que enfrentaram o período mais difícil da pandemia no estado. Para ela, a união tem sido muito importante para alcançar novas conquistas. “Hoje temos uma classe mais unida e mais forte dentro dos hospitais e somos parte importante do corpo clínico”, afirmou.

Comenda

Enfermeira por formação, a deputada Janete de Sá reiterou a importância dos profissionais que promovem a saúde física e mental. Ela informou que, no próximo ano, deverá protocolar um projeto na Assembleia Legislativa para que seja criada a Comenda Bem-Estar Geral e Qualidade de Vida, que será dedicada aos profissionais de saúde, nutrição, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, educador físico, entre outros.

“A perseverança desses profissionais salvou muitas vidas durante a pandemia da Covid-19. Eu fui vítima da doença e sei a importância que os fisioterapeutas representam na reabilitação. É preciso mais do que remuneração decente e qualidade de vida para esses profissionais. Por isso, no próximo ano lutaremos para instituir a comenda para esses trabalhadores”, disse.

Homenageados