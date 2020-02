Homem x peixe: em caiaque, pescador vence batalha contra monstro de 227 quilos

arrow-options Reprodução Imagens mostram a batalha homem x animal na costa do Panamá

Imagens de uma batalha impressionante entre um homem e seu caiaque contra um gigantesco monstro dos mares foi captada nas águas da costa do Panamá e compartilhada nas redes sociais. No vídeo, Adam Fisk luta por mais de seis horas até conseguir vencer um marlim de mais de 226 quilos.

Leia também: Último foragido de crime no ABC se entrega após “cansar de fugir”

Segundo informações da Fox News, o embate entre o pescador e o imenso animal durou exatas seis horas e 12 minutos e aconteceu no final do mês de janeiro, mas só foi publicado neste final de semana. Fisk estava na região tentando bater o próprio recorde: em 2019, fisgou um marlim de 204 quilos nas mesmas águas.

“Adam Fisk fez história novamente após um marlim de 226 quilos morder sua isca durante um passeio de caiaque perto de sua casa no Panamá. Nas imagens, é possível ver o restante do grupo dos Los Buzos auxiliando o pescador durante a batalha de mais de seis horas e que percorreu mais de 24 quilômetros”, informa a publicação do pescador Robert Field, responsável pela gravação e postagem na página Field Trips with Robert Field.

Fisk manteve o marlin em sua linha por cerca de quatro horas e 37 minutos, deixando o animal pular algumas vezes para fora da água na tentativa de cansá-lo, mas sem causar sofrimentos, uma vez que o objetivo final era soltá-lo após a conclusão da batalha. Isso porque os marlins são conhecidos por lutar tanto contra as linhas de pesca que acabam morrendo de exaustão.

Leia também: Joice culpa PT e PSDB por enchentes em São Paulo: “Bando de incompetentes”

“Não consigo imaginar uma experiência mais épica do que essa no mundo da pesca com caiaques. O fato de Robert estar aqui para filmar esse momento só deixa tudo mais incrível. Esssa é uma batalha que eu irei contar pelo resto da minha vida. Estou muito orgulhoso de toda a nossa equipe”, finalizou Fisk.