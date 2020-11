Homem virgem passa mal ao ver mulheres nuas durante programa de TV

Larissa Silva Conheça a oração da riqueza para fazer durante a manhã

A riqueza pode ser manifestada de diferentes formas. Há pessoas que são ricas em saúde, outras têm sorte e amor e há quem desfrute de riquezas materiais. O ideal é ter uma parcela de cada riqueza para uma vida feliz e plena, porém isso nem sempre acontece, não é?

Por essa razão existe a oração da riqueza , que é um jeito de se conectar ao divino para pedir por ajuda. Então, ao orar, tenha a certeza de que você será atendido e que o seu pedido é sincero. Cuidado com os seus desejos, especialmente para não ser ganancioso, porque nesse caso a sua oração pode não ser aceita.

A oração da riqueza deve ser realizada durante sete dias e sempre na parte da manhã. Então, assim que você acordar e sair da cama, reserve um tempinho para orar e meditar nas palavras a seguir. Após terminar a oração da riqueza leia em voz alta o salmo 23, que é um poderoso complemento de fé.

Oração da riqueza

“Oh! Criador do mundo, Tu que disseste: peças e receberás, embora esteja nas alturas, em Vossa Divina Glória, inclinai seus ouvidos a esta humilde criatura para satisfazer-me o desejo.

Ouve minha prece Oh Pai Amado, e fazei que por vossa vontade eu obtenha a graça que tanto desejo (pedido).

Deus, supre agora todas as minhas necessidades, segundo as Suas riquezas em glória, e serei sempre grato por suas riquezas sempre ativa, presentes, imutáveis e abundantes em minha vida e que isso seja feito pelo poder e nome do Vosso Adorado Filho Jesus.”

Salmo 23

“O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias.”

