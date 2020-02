Homem vestido de lápis é agredido com cavaquinho na Austrália

Um urso grande foi filmado caminhando por ruas e estradas de Monrovia, subúrbio de Los Angeles, na Califórnia. O animal selvagem estava perto das montanhas de São Gabriel, seu habitat natural. Muitos moradores ficaram em alerta quando avistaram o animal.

O Departamento de Polícia afirmou que as medidas de proteção já estão sendo tomadas, e que o animal estava sendo direcionado para as montanhas. Uma página oficial de proteção de ursos da cidade afirmou que é comum que isso aconteça nessa época do ano, quando os animais acordam da hibernação e saem em busca de alimento.

A massive black bear has been wandering in a Los Angeles County neighborhood. https://t.co/tHsD0drYiS pic.twitter.com/ANBqozAosF — ABC7 News (@abc7newsbayarea) February 21, 2020