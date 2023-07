Homem vai tirar satisfação com a ex, é espancado e leva terçadada

A vítima foi atacada com várias terçadadas na cabeça após procurar a ex-esposa para retomar o relacionamento.

Um homem, identificado apenas como “Gute”, sofreu uma tentativa de homicídio na noite da última terça-feira (4), em São Domingos do Araguaia, no sudeste do Pará. A vítima foi atacada com várias terçadadas na cabeça após procurar a ex-esposa para retomar o relacionamento.

Segundo informações de testemunhas, o homem – que trabalha como vigia em uma escola – estava passando por uma crise, após sua parceira pedir a separação. Gute não aceitou o fim da relação e resolveu ir até a casa da mulher para tirar satisfação.

Ao chegar na residência, o ex-casal iniciou uma discussão. Um homem que seria parente da mulher interveio na briga, momento em que houve luta corporal e Gute acabou levando um golpe de facão na cabeça.

A vítima teve um corte profundo e foi socorrida às pressas para o hospital da cidade. Devido a gravidade do ferimento, ele precisou ser transferido para o Hospital Municipal de Marabá (HMM), onde está internado sob cuidados médicos, sem risco de vida.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e até o momento ninguém foi preso.