Homem vai para festa de São Benedito armado e acaba preso pela PRF no ES

A Polícia Rodoviária Federal prendeu na noite desta segunda (26) um homem por porte ilegal de arma de fogo. O homem chegava com seu veículo para participar, segundo ele, das festividades de São Benedito, padroeiro do município de Serra, na Grande Vitória, realizada em área próximo da BR 101.

A PRF realizava fiscalização de criminalidade na região onde ocorre a festa de São Benedito quando abordou um veículo Toyota/Corolla, com placas de Cariacica, no ES. Como o veículo aparentava alteração nos números identificadores, a PRF fez fiscalização detalhada, incluindo na parte interna do automóvel.

Ao abrir o porta luvas, a polícia encontrou uma pistola marca Taurus, calibre 9 mm, carregada com 18 (dezoito) cartuchos intactos. O homem não informou o motivo de estar portando a arma, uma vez que o mesmo não possui a autorização legal para o porte de arma de fogo.

Diante dos fatos, por configurarem o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, o envolvido foi encaminhado para polícia judiciária do município, juntamente com a arma e os respectivos cartuchos.

Já para o veículo, não foi identificada alteração dos seus identificadores, sendo liberado para outro condutor.

Fonte: PRF ES