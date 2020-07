Homem usa cano para salvar cachorro de ataque de cobra de quatro metros; assista

Divulgação/Bombeiros Sucuri mordeu o cachorro no meio da rua.

Um homem salvou a vida de um cachorro ao bater em uma sucuri de quatro metros com um pedaço de cano. O caso aconteceu em um bairro de Salvador, na Bahia, e foi filmado por moradores da região.

No vídeo, é possível ver um homem arrastando a cobra pelo rabo quando o cachorro se aproxima do réptil e é atacado. Ele fica preso na mordida da sucuri e tenta se soltar. Entretanto, o cão só consegue sair depois que um outro homem surge com um pedaço de cano e bate na cobra. Assista:

Depois do ataque, o cachorro ficou bem. Não existem informações sobre a sucuri. Apesar de não ser venenosa, a sucuri é uma das cobras mais mortais do mundo. Ela se envolve no corpo de suas presas e os estrangula até a morte.