Homem transgênero e esposa têm filho e doador de esperma é ex em comum

O norte-americano Jayden Chapman, de 33 anos, ainda vivia como uma mulher quando conhecer a atual esposa, Keeley, de 28. Elas foram apresentadas por um amigo em comum, Jeremiah, com quem ambas tiveram um caso em momentos diferentes.

arrow-options Reprodução/Daily Mail Jayden, Keeley e o amigo Jeremiah

“Ele estava ficando com Keeley quando nos conhecemos e pediu para organizar uma festa para ela no meu apartamento. Eu concordei, mas disse que queria conhecê-la antes”, recorda Jayden ao portal DailyMail.

Ele, que considerava viver em um corpo diferente do desejado desde muito jovem, conta que permaneceu amigo de Keeley durante mais de quatro anos até ter coragem de declarar o que sentia – àquela altura, o relacionamento entre ela e Jeremiah já havia acabado. Assim, os amigos se tornaram um casal.

A transição hormonal veio pouco tempo depois, com o completo apoio da então namorada, que descobriu naquele momento que a então namorada era transgênero . Ao mesmo tempo, o casal já discutia a possibilidade de constituir uma família com as possibilidades disponíveis. Juntos, chegaram a adquirir um kit de inseminação artificial caseira.

“Ela sempre quis ser mãe. Desde o início do nosso namoro ela já me dizia que nos via casando e tendo um bebê. Começamos a pensar cedo no assunto porque era um desejo dos dois”, conta Jayden.

A possibilidade de um doador de esperma surgiu logo depois, assim como o nome de Jeremiah – que permanece amigo de ambos até hoje e foi padrinho de casamento do casal, em 2018.

arrow-options Reprodução/Daily Mail Keedan nasceu em outubro de 2019

“Nós pensamos muito e no início procuramos por um doador anônimo, mas sem sucesso. Quando consideramos o nome de Jeremiah, que é importante para a nossa relação, e ele aceitou, ficamos incrivelmente felizes”, recorda Jayden.

Para a surpresa dos três, que não depositavam tantas esperanças no início, Keeley engravidou já na primeira tentativa, dando à luz ao menino Keedan (uma junção do nome dos pais),em outubro de 2019.