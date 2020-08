Homem tira a camiseta no metrô e veste cachorro que passava frio

Policiais da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher da Zona Oeste do Rio de Janeiro (Deam-Oeste) prenderam em flagrante, nesta terça-feira (25), um homem de 31 anos, que tentou matar o próprio tio , um estoquista de 52, com um tijolo em Campo Grande. O caso aconteceu durante uma briga generalizada da família por causa da disputa de um terreno.

De acordo com a delegada Mônica Areal, titular da Deam-Oeste, durante a briga, por volta das 15h30, o agressor jogou um copo de vidro no tio, mas não o acertou. Em seguida, ele pegou um tijolo e bateu violentamente na cabeça do parente.

O momento da agressão foi gravado por um familiar. O estoquista sangrou muito com a tijolada e foi levado ao Hospital Municipal Rocha Faria, ainda em Campo Grande. Até ontem à noite, ele estava aguardando transferência para uma unidade de saúde com mais recursos.

A filha da vítima, de 26 anos, procurou a delegacia para denunciar o primo. Ele foi encontrado no bairro vizinho de Santa Cruz e não mostrou nenhum arrependimento pelo que fez; pelo contrário.

“Ele falou que faria de novo e que não estava ligando se o tio morresse”, conta a delegada. O agressor foi levado à Deam-Oeste, onde foi autuado por tentativa de homicídio. Todas as pessoas envolvidas na briga foram ouvidas.

Nas redes sociais do preso, os agentes ainda encontraram postagens com ofensas e deboches direcionadas à polícia. O material foi compartilhado após as agressões de ontem.