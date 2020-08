Homem tenta matar próprio tio usando tijolo em briga por terreno

José Braz Teixeira, de 65 anos, foi morto a facadas na noite de terça-feira (25/8). O filho da vítima foi quem encontrou o corpo, que tinha uma faca cravada no pescoço. O crime aconteceu em uma casa da rua Vale do Anari em Ariquemes (RO). As informações são do G1.

De acordo com a Polícia Militar, o filho da vítima disse que, ao entrar na residência, já encontrou seu pai ensanguentado e caído no chão. Ele então chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas, ao chegarem no local, os médicos constataram que o idoso não tinha mais sinais vitais.

A perícia informou que o idoso morto com duas facadas nas costas e o objeto usado no crime foi deixado cravado no pescoço da vítima.

Na residência também foi encontrada uma bicicleta que, de acordo com a polícia, pode pertencer ao autor do homicídio.

Após o local do crime ser periciado, o corpo de José Braz Teixeira foi liberado ao IML. A polícia afirma que não havia testemunha que pudesse indicar quem seria o suspeito do assassinato. A morte de José Braz será investigada pela Delegacia de Homicídios.

(*Metrópoles)