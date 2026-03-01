Nacional
Homem tenta matar cunhado com facada na garganta e fere mulher
A vítima sofreu um ferimento que transfixou os lábios, atingiu a língua e pode ter alcançado a região da garganta
Um homem de 43 anos foi preso em flagrante na noite desse sábado (28/2), em Aparecida do Taboado (MS), acusado de tentar matar o próprio cunhado e ferir a companheira durante uma briga. O caso ocorreu na Rua Emílio Antônio Martins, no bairro Jardim Samara, após consumo de bebida alcoólica.
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito atacou o cunhado, de 45 anos, com golpes de faca. A vítima sofreu um ferimento que transfixou os lábios, atingiu a língua e pode ter alcançado a região da garganta, área considerada vital. Ele foi socorrido e recebeu atendimento médico.
Durante a agressão, a companheira do autor, de 38 anos, tentou intervir para defender o irmão e também acabou ferida, sofrendo um corte na perna direita. O caso foi enquadrado como tentativa de homicídio e lesão corporal no contexto de violência doméstica.
Após o crime, o agressor fugiu. A Polícia Militar atendeu a ocorrência e conseguiu identificar o suspeito. A Seção de Investigações Gerais da Polícia Civil iniciou as buscas e, por volta das 23h50, localizou o homem nas proximidades do local do ataque, utilizando viatura descaracterizada.
Segundo a polícia, o preso possui antecedentes criminais em Alagoas, incluindo registros por tentativa de homicídio e envolvimento com porte ilegal de arma de fogo.
Ele foi encaminhado ao pronto-socorro para exame de corpo de delito e, em seguida, levado à Delegacia de Polícia Civil de Aparecida do Taboado, onde permanece à disposição da Justiça.
