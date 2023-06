Homem tem relações com égua, é flagrado e mata funcionário

Crime aconteceu na zona rural de Rondon do Pará no sudeste paraense.

O crime de zoofilia se enquadra como crime de maus tratos a animais. A lei prevê detenção de três meses a um ano e multa, para quem praticar atos de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Nesse caso, a zoofilia, crime de ter relações sexuais com animais, entra nessa situação. As informações são do Dol.

Quando a situação resulta em homicídio, a situação se torna mais agravante ainda.

Foi isso que aconteceu no município de Rondon do Pará, distante cerca de 145 quilômetros de Marabá no sudeste paraense.

De acordo com informações da delegacia de polícia local, Fábio Santos de Castro de 25 anos de idade, residente em uma fazenda localizada na estrada do Jacu na zona rural, foi atingido por disparos de arma de fogo, feitos por um homem identificado como José Francisco de Araújo, natural de Paragominas, de 47 anos, conhecido pela alcunha de “Chapolin”.

O motivo da situação foi porque Fábio teria flagrado “Chapolin”, mantendo relações sexuais com uma égua no curral da propriedade, na noite do último domingo (25). Fábio tirou foto do fato, e mandou que o acusado fosse embora do local. Somente os dois homens estavam ali nesse momento.

Na manhã seguinte, segunda-feira (26), por volta de 7h30, “Chapolin” retornou armado à fazenda para tirar satisfações com Fábio, e efetuou dois tiros contra o homem, tendo um dos tiros atingido a perna esquerda de Fábio.

A vítima chegou a ser socorrida pelo proprietário da fazenda vizinha levado para o hospital local. Pela gravidade da situação, Fábio Santos de Castro foi transferido para o Hospital Regional de Marabá, não resistindo às gravidades do ferimento vindo a falecer.

A Polícia agora faz diligências em busca de José Francisco de Araújo, que já foi enquadrado como suspeito de homicídio doloso, quando há a intenção de matar, além do crime de zoofilia.