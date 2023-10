Homem tem corpo queimado ao acender churrasqueira no interior do ES

Vítima de 42 anos teve cerca de 20% do corpo atingido pelas chamas e precisou ser transferida para um hospital na Grande Vitória

Um homem sofreu queimaduras em diversas partes do corpo ao acender uma churrasqueira com álcool. O caso aconteceu em Irupi, no interior do Espírito Santo.

A vítima de 42 anos teve cerca de 20% do corpo atingido pelas chamas no incidente que aconteceu nesta quinta-feira (12).

Segundo a equipe médica do Samu, que prestou os primeiros socorros, o homem estava lúcido.

Devido a gravidade dos feridos, a vítima precisou ser transferida para um hospital da Grande Vitória.

Um helicóptero do Notaer foi acionado para fazer o resgate. O homem foi levado para o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.