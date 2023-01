Homem suspeito de sequestrar a sobrinha é preso em Jaguaré

Delegacia de Polícia de Jaguaré afirma que a criança foi sequestrada pelo tio, de 45 anos; ele foi preso na tarde deste sábado (14)

As investigações da Delegacia de Polícia de Jaguaré resultaram na prisão de um homem de 45 anos, suspeito de estar envolvido no desaparecimento da sua própria sobrinha de 12 anos. Ele foi preso pela Polícia Militar, neste sábado (14), na zona rural de Jaguaré. As informações são da Polícia Civil.

A criança estava em casa sozinha aguardando um móvel para ser entregue, porém, às 11h da sexta-feira (13), o entregador chegou na residência e não tinha ninguém em casa e a porta estava aberta e a chave da residência em uma matagal próximo. Já o suspeito de 45 anos, que mora na residência ao lado, informou à companheira que ia pegar jaca e nunca mais voltou. Os dois desapareceram ao mesmo tempo.

Já na manhã deste sábado (14), a criança foi encontrada por familiares, sem o tio de 45 anos, andando sozinha e desorientada em uma estrada na zona rural de Jaguaré.

A criança foi encaminhada ao hospital da região e as diligências continuaram. Já no início da tarde deste sábado (14), o suspeito foi localizado pela Policia Militar na zona rural do município e encaminhado à Delegacia de Polícia de Jaguaré.

“Ele confessou o crime, mas mais detalhes sobre o caso não serão divulgados a fim de preservar a vítima”, conta a titular da Delegacia de Polícia de Jaguaré, delegada Gabriella Zaché.

O suspeito foi autuado em flagrante e encaminhado ao Presídio de São Mateus.