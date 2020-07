Homem, suspeito de estuprar filha por anos, é preso pela polícia

FreePick/Divulgação Segundo a vítima, criminoso a ameaçava com arma de fogo durante os abusos





Um homem de 34 anos foi preso em casa, na manhã desta segunda-feira (6), suspeito de estuprar a própria filha , uma adolescente de 13 anos de idade. A prisão aconteceu na cidade de Novo Acordo, no Tocantins.





Segundo a Polícia Civil, foi a própria filha quem denunciou o pai . Os abusos aconteciam há, pelo menos, três anos e o pai a ameaçava com arma branca e arma de fogo durante os abusos.

As autoridades ainda informaram que as investigações serão intensificadas , inclusive, para verificar se a mãe tinha conhecimento da conduta do marido.

O homem foi encaminhado para a Casa de Prisão Provisória de Palmas e responderá pelo crime de estupro de vulnerável. Ele pode pegar até 15 anos de prisão .