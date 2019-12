Homem surta e mata pai, mãe e o papagaio da família. Vídeo

Leonardo Rubi é suspeito de matar os pais Eduardo Rubi Gimenez, de 76 anos, e Dorotéia Rubi, de 71 anos, na casa onde viviam há mais de 30 anos em Santa Rita do Passa Quatro, no interior de São Paulo.

O papagaio de estimação da família também foi morto. As informações são da Record TV.

Segundo o delegado que investiga o caso, Domingos Antônio de Mattos, o filho chegou em casa “usou muitas drogas, crack, tomou duas cartelas de medicamentos tarja preta, chamou a mãe na copa, passou a faca no pescoço, depois o pai, que estava acamado, gritou e também foi morto”.

Para provocar os pais, o filho teria matado o papagaio, que pertencia a Eduardo há muitos anos. Os vizinhos ficaram chocados com o crime e afirmaram que o casal era querido na região.

O suspeito foi levado para o hospital com um corte superficial no pescoço e foi ouvido pela polícia ainda no local e confessou o que houve na casa durante a visita aos pais. Dorotéia era dona-de-casa e Eduardo foi bancário por muitos anos.

