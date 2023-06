Homem surge em fila de drive-thru do McDonald’s montado numa charrete

Um homem foi flagrado na noite de sexta-feira em uma charrete na fila do drive-thru de um McDonald’s em São Vicente, no litoral de São Paulo.

A cena foi flagrada por Victor Coimbra, 29, em um restaurante do McDonald’s recém-inaugurado, no bairro Catiapoã. Coimbra, que é assessor parlamentar, mora perto do restaurante e estava passando pelo local, a pé, quando avistou a charrete. As informações são do Uol.

O flagrante, que chamou a atenção dos frequentadores, foi feito com o celular, e a imagem publicada no perfil São Vicente Mil Grau, no Instagram, divertindo os internautas “A cena foi muito engraçada, não tinha como não registrar. Todo mundo que estava na fila riu muito”, afirmou o assessor.

Coimbra disse que o tráfego de charretes naquela região é muito comum, apesar de proibido por lei municipal. A Prefeitura informou que, segundo a Lei 1536-A/2005, é proibido o tráfego de veículos guiados por animais, exceto em casos específicos, como, por exemplo, o uso por parte da Polícia Militar ou com autorização por parte da municipalidade.