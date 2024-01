Homem sonhou com ouro e “vendeu tudo o que tinha” para cavar buraco

João Pimenta da Silva, de 71 anos, sonhou que havia ouro embaixo da sua casa e iniciou uma jornada em busca do mineral precioso

João Pimenta da Silva, de 71 anos, cavou um buraco de 90 centímetros de diâmetros e 40 metros de profundidade em sua casa, no município de Ipatinga, em Minas Gerais, após sonhar que haveria ouro embaixo da residência. Segundo informações repassadas por vizinhos, o homem teria ficado obcecado com o “sonho profético” e gastado tudo o que tinha.

Um vizinho de João conversou com O Globo e contou que a empreitada teria começado há mais de 1 ano. Arnaldo da Silva afirmou que tentou aconselhar o amigo a desistir da missão devido a sua alta complexidade.

Segundo o vizinho, o homem “vendeu tudo o que tinha em busca desse ouro” com o qual sonhou.

“O seu João há mais de 1 ano está furando esse buraco. Nesse período, ele contratou muitas pessoas para fazer essa escavação. Ele começou pagando R$ 70 por dia quando o buraco era raso, mas quanto mais fundo foi ficando, maiores foram ficando os valores”, disse Arnaldo da Silva.

“Agora no fim ele vinha pagando uns R$ 500 para quem entrasse no buraco e ajudasse a tirar terra. Ele havia parado numa pedra muito grande que apareceu no caminho do buraco, complicada de tirar, e houve boato até de que ele vinha falando em procurar dinamite para explodir a rocha”, relembra o vizinho da vítima.

Arnaldo contou que João dizia ter ouvido um espírito que garantiu que no fundo do poço haveria um tesouro. “Eu conversei com ele da última vez e ele disse que, depois dessa rocha, havia um oco onde estariam as pedras de ouro que ele procurava. Disse que recebeu orientações espirituais.”

“Eu questionei ele, ‘que tipo de espírito é esse, seu João?’. Ele disse que era da ‘linha branca’, mas como não entendi nada, falei só para ele tomar cuidado, que era muito perigoso o que ele estava fazendo, que podia haver gases explosivos ali”, relembra o vizinho de João.

Relembre o caso

O Corpo de Bombeiros informou ao Metrópoles que recebeu um chamado por volta das 13h35 da tarde dessa quinta-feira (4/1), no bairro Betânia, de que um homem teria falecido após sofrer uma queda em um buraco de aproximadamente 40 metros de proximidade.

Segundo a corporação, a vítima teria escorregado do assento de acesso e caído no fundo do poço. Ele estava trabalhando na retirada de água e lama encontrada no buraco.

João da Silva apresentou politraumatismo, fraturas expostas nas duas pernas, fratura de quadril, laceração do abdômen e tronco, trauma cranioencefálico grave, escoriações generalizadas, já sem sinais de vida.

Os militares retiraram o corpo com auxílio de equipamentos de proteção individual, além de um cilindro de oxigênio em função de possíveis riscos respiratórios.