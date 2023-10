Homem sofre choque elétrico e é socorrido em estado grave no Norte do ES

Um homem de 35 anos foi vítima de um choque elétrico e precisou ser socorrido e resgatado por um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, no fim da tarde desta segunda-feira (9). Ele não foi identificado, até o momento.