Homem soca esposa no rosto após desconfiar de traição e acaba preso

Além de agredir a mulher, homem de 63 anos tinha uma arma de fogo em casa e acabou detido em flagrante na cidade de Registro

Um homem de 63 anos foi preso nesse sábado (15/3), em Registro, no interior de São Paulo, acusado de agredir a esposa com socos e tapas no rosto.

A vítima afirmou à Polícia Militar que o marido bateu nela por desconfiar de uma traição. Segundo o boletim de ocorrência, a mulher também disse que o homem tinha uma espingarda em casa, no bairro Agrochá I.

Os agentes da PM, então, entraram no local e encontraram a arma embaixo do sofá junto com cinco munições, uma intacta, uma deflagrada e três picotadas. Dentro de uma gaveta na cozinha, os policiais acharam pólvora e chumbo.

O homem acabou preso em flagrante, e a mulher foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Registro para atendimento médico.

O caso foi registrado como violência doméstica, lesão corporal e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.