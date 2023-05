Homem sobe ao altar para revelar traição da noiva com um dos padrinhos

A história foi revelada num podcast britânico, The Unfiltered Bride.

Um noivo decidiu expor a namorada e um dos seus melhores amigos com um discurso inflamado no dia do casamento.

Em vez de terminar o relacionamento depois de descobrir que a companheira o estava traindo com um dos seus melhores amigos e padrinho de casamento, o noivo optou por seguir em frente com o casamento.

No entanto, ele preparou uma surpresa amarga para a cerimônia.

Essa história é compartilhada no podcast britânico The Unfiltered Bride, estrelado por Georgie e Beth. Em um dos episódios recentes, Geordie conta o que aconteceu naquele dia. Segundo ela, os noivos subiram ao altar e realizaram uma bela cerimônia, até chegar o momento dos discursos e o noivo deixar todos boquiabertos. Ao mesmo tempo, envelopes começaram a ser entregues aos convidados.

“Antes de começar [a falar], há alguns envelopes circulando, gostaria que os abrissem. Sim, são fotos da noiva envolvida com o padrinho, então acho que é hora de eu ir embora”, ele teria dito.

De acordo com o relato de Geordie, o noivo e sua família deixaram a cerimônia, deixando a noiva responsável por arcar com todas as despesas do evento.

“O karma é implacável”, concluíram as duas mulheres em um vídeo com muitas reações e aplausos ao noivo por ter escolhido o momento perfeito para se vingar.