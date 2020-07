Homem se suicida no altar de igreja após matar ex e balear 5 pessoas

A Coca-Cola FEMSA está em busca de novos profissionais para se juntar ao seu time com mais de 20 mil colaboradores só no Brasil. Ao todo, a seleção conta com 33 vagas de emprego. Em relação aos cargos (entre efetivos, temporários e banco de talentos) os candidatos devem se atentar quanto aos pré-requisitos, assim como as atribuições de cada função. Isso porque eles variam conforme o posto ocupado.

Conhecida por valorizar seus colaboradores, contratados temporariamente têm grandes chances de serem efetivados. Candidatos de todos os níveis de escolaridade podem participar. O recrutamento é feito pelo perfil da empresa em um site de empregos. As vagas têm como destino os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e mais.

Cargos Coca-Cola FEMSA BR

Fique por dentro dos cargos recém anunciados pela companhia em seu processo seletivo:

Chefe de Manufatura (vaga temporária);

Assistente Comercial de Vendas;

Assistente Administrativo Corporativo de Frota;

Analista Pleno de Enlace Logístico;

Motorista Entregador;

Auxiliar de Remessa;

Auxiliar Motorista Entregador;

Promotor;

Supervisor de Operações;

Auxiliar de Manutenção;

Especialista de Manufatura;

Analista de Recursos Humanos;

Assistente Suporte a Vendas;

Ajudante Operacional (vaga para pessoa com deficiência);

Analista de Materiais;

Operador de Produção;

Programador de Manutenção;

Técnico de Química (vaga temporária);

Vendedor Externo;

Técnico de Manutenção Elétrica, etc.

Requisitos

No caso das vagas para motorista, a empresa exige Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva nas categorias “A” e “B”. Já para o posto de vendedor externo, é desejável experiência em vendas no segmento de alimentos e bebidas, além de carro próprio.

Em cargos mais técnicos, as exigências se tornam mais específicas, como no posto de Técnico em Manutenção Elétrica. A função exige curso de formação Técnico em Eletrônica, Automação industrial ou Informática Industrial, além de conhecimento em reciclagem de NR10.

Sobre os salários e benefícios

Não foram divulgadas as remunerações de cada cargo, constando apenas o informe “a combinar”. Porém, a empresa é conhecida por oferecer alguns benefícios adicionais, que variam conforme o cargo. Entre eles: Assistência Médica; Assistência Odontológica; Cesta de Natal; Seguro de Vida; Vale-transporte; Vale-alimentação; Desconto em Produtos; Cesta Básica; Auxílio-farmácia, etc.

Inscrições Coca-Cola FEMSA

As inscrições da seleção da Coca-Cola podem ser feitas no site com envio do currículo profissional atualizado. Isso porque é necessário comprovar as habilidades específicas de acordo com o cargo pretendido. A quantidade de vagas pode sofrer alterações de acordo com o preenchimento feito pela empresa.