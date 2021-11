Homem se confunde e faz declaração de amor à mulher errada

A luz baixa e o nervosismo colaboraram para que o rapaz confundisse sua amada no momento em que decidiu confessar seus sentimentos.

Um estudante apaixonado passou por um momento embaraçoso ao confessar seus sentimentos amorosos para a mulher errada.

Segundo a publicação feita pelo The Mirror, o caso aconteceu na cidade de Lianyungang, China, e foi amplamente compartilhado nas redes sociais do pais. Em especial no Douyin, forma como o TikTok é chamado no país.

Conforme informações, o jovem universitário, que não teve sua identidade divulgada, preparou uma comemoração especial para confessar seu amor à garota pelo qual esta apaixonado.

Porém, com a baixa iluminação somada ao nervosismo, o rapaz foi até a mulher errada quando a hora esperada chegou.

Declaração de amor equivocada

Na filmagem o jovem é visto fazendo um discurso para seus colegas em um palco. Após as luzes apagarem, ele é visto saindo do palco e caminhando no escuro até sua amada. É possível ver o momento em que ele se ajoelha em frente a uma mulher nos fundos da sala e lhe oferece flores.

No entanto, quando as luzes clareiam, ele percebe o engano, se desculpa, e vai até outra mulher a alguns metros de distância enquanto os demais presentes caem na gargalhada.

Apesar do incidente, o rapaz apaixonado conseguiu impressionar a jovem e os dois foram vistos compartilhando momentos românticos no final da filmagem.