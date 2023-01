Homem salta de barco e morre afogado no ES

Um homem com idade entre 35 a 40 anos morreu afogado por volta de 13h20 deste domingo (15) em uma área conhecida como Penicão, em um rio, perto da 4ª Avenida, no Pontal do Ipiranga.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o banhista estava praticando saltos a partir de um barco. Na segunda tentativa, ele não subiu à superfície. Preocupados, os familiares acionaram o socorro.

Com o apoio dos guarda-vidas e de um barco de um pescador local, os militares dos Bombeiros localizaram o corpo da vítima.

“O solicitante informou que um homem pulou em um rio e desapareceu. Os militares foram até o local e, em buscas superficiais, conseguiram localizar a vítima, em óbito. A Polícia Civil foi acionada”, diz a nota dos Bombeiros.

