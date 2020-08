Homem rouba queijos de padaria e foge utilizando cavalo

Reprodução/TV Anhanguera Episódio foi capturado por câmeras.

Um homem não identificado protagonizou um crime peculiar ao entrar em uma padaria, roubar pacotes de queijo do estabelecimento e fugir do local montado a cavalo. O caso aconteceu na cidade de Luziânia, em Goiás.

Um funcionário do estabelecimento deu falta dos produtos depois de assistir as imagens do sistema de segurança e ver o homem pegando os pacotes de queijo e deixando o local. A câmera externa mostra o homem montando no cavalo e saindo do local.

Depois de notar o crime, a padaria acionou a Polícia Militar e registrou um boletim de ocorrência sobre o caso. As autoridades estão investigando o episódio. Entretanto, o homem não foi identificado ou localizado.