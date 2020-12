Homem rouba idosa, furta pedalinho, pula no lago e foge pelo esgoto; assista

Reprodução g1 Homem furta em idosa, rouba pedalinho e foge pelo esgoto

Um crime chamou a atenção nesta segunda-feira (2) em Rio Claro (SP). Um homem furtou a bolsa de uma idosa no Parque Municipal do Lago Azul e fugiu pela água, em um pedalinho .

Quando a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal apareceram, o ladrão pulou no lago, em cima de um pedalinho, fugindo dos guardas. Em seguida, pulou na água e conseguiu fugir pela tubulação de esgoto.

De acordo com uma testemunha, ele roubou a bolsa da senhora, correu até os entornos do lago e se escondeu no deck dos pedalinhos. Depois, subiu em um deles e, quando a GCM o cercou, o criminoso se jogou na água, nadou até a tubulação e desapareceu.

Até o horário desta publicação, a PM e a GCM seguiam na tentativa de capturá-lo.