Homem relata fetiche de esposa por cheiro de gordura do McDonald’s

No Twitter, usuário anônimo falou sobre inusitado fetiche de sua esposa, que gosta de fazer sexo sentindo cheiro de gordura do fast-food

Há quem goste e sinta fome ao sentir o cheiro de um lanche fast-food… Até aí, tudo bem. Mas, e tesão? De acordo com um usuário anônimo do Twitter, sua esposa tinha fetiche em fazer sexo sentindo o cheiro de gordura do McDonald’s.

Segundo o desabafo mandado para o perfil Confissões, o homem era gerente de uma loja da famosa rede e, quando chegava em casa do trabalho, sua esposa já o estava esperando para fazer sexo com um “tesão de urso”.

“Ela gostava de transar comigo com a minha roupa de gerente […] Não deixava eu tomar banho, dizia que gostava muito de sentir o cheiro de gordura”, conta.

Nos comentários, os seguidores fizeram piadas e sugeriram que o homem se vestisse de Ronald McDonald’s. Dessa forma, defenderam, a mulher teria “orgasmos múltiplos”.

Além disso, outra usuária chegou a comentar que entende a esposa do autor do desabafo, uma vez que sente tesão por elementos do trabalho do marido também.

“Meu marido é dono de uma barbearia e eu adoro quando vou chupar ele e encontro cabelo de outros homens pelo corpo, meu tesão aumenta ainda mais”, afirmou.