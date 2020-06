Homem recebe pizza por 10 anos sem pedir e reclama: “Não consigo dormir”

Confira acessórios e aplicativos inovadores que podem ajudar a apimentar a relação mesmo à distância

São Paulo – O Dia dos Namorados está chegando, mas, por conta da quarentena, nem todos os casais vão poder comemorar a data juntos. Porém, estar longe não significa deixar de aproveitar esse dia especial. Com a ajuda da tecnologia, dá para aproveitar a noite e até esquentar o clima.

Para isso, vale apostar em chamadas de vídeo e brinquedos eróticos que permitem o controle à distância por aplicativos. Pois é, dá para você aproveitar a noite, sentir prazer e ainda ter a participação especial do seu parceiro ou parceira, que vai controlar a velocidade e intensidade do sex toy.

Se você gostou da ideia e quer experimentar, listamos alguns modelos disponíveis no mercado e compatíveis com os smartphones iOS e Android. Confira:

We-vibe Gala

Produzido por uma marca especializada em produtos eróticos para casais, esse vibrador pode ser controlado à distância por aplicativo. Quem está no controle pode selecionar um dos dez modos de vibração diferente. O interessante deste sex toy é que ele apresenta duas pontas, que podem vibrar juntas ou de forma independente.

Mister Devil

Com um formato discreto, o Mister Devil é à prova d’água e pode ser conectado ao dispositivo via Bluetooth ou à longa distância. Para isso, você deve compartilhar com um link com quem deseja controlar. A pessoa no controle deve fazer movimentos com os dedos na tela do smartphone e você sentirá em tempo real.

Love Boat

O Love Boat é um vibrador de estimulação clitoriana com um formato um pouco diferente do tradicional. A ideia é encaixar ele na calcinha. Dá para controlar com um controle remoto próprio ou por aplicativo. Além de responder aos movimentos dos dedos na tela do celular, pode ser controlado por música. O vibrador vai mexer de acordo com o som no app.

Queen G-Spot

Esse vibrador é pensado para dois tipos de estimulação: clitoriana ou do ponto G. Ele tem até 75 estimulações por segundo e também pode ser aquecido até 42º. Assim como os outros modelos, também pode ser controlado por aplicativo.