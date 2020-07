Homem recebe descarga elétrica de alta tensão e sobrevive

Vítima foi resgatada com vida e consciente de cima da marquise de uma casa

Um homem de 49 anos foi atingido na tarde desta sexta-feira (24) por uma descarga elétrica, enquanto realizada a pintura em uma casa em Nova Canaã do Norte (a 680 km de Cuiabá).

O homem recebeu uma descarga elétrica de um fio de alta tensão de 34 mil volts. Segundo informações da 12ª Companhia Independente Bombeiro Militar, que auxiliou na ocorrência, o pintor caiu sobre a marquise de um sobrado localizado próximo à Câmara Municipal do Município.

O acidente provocou queimaduras em 60% do corpo da vítima que foi resgatada com vida e consciente. Ele segue internado no Hospital Regional de Colíder.

(*O Lider)