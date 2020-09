Homem que usava bíblia para se masturbar em ônibus no ES, acaba preso

O desembargador Fernando Zardini Antonio, supervisor das Varas Criminais, de Execuções Penais e Violência Doméstica do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), e a juíza Hermínia Azoury, da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJES, participaram de um encontro virtual com representantes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), no último dia 28, para conhecer o projeto Maria da Penha Vai à Escola. Também participaram da reunião as servidoras Maria Inês Martins Veltri Costa e Renata Guizan Corrêa Leão (TJES).

O projeto trabalha a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) nas escolas, com foco na formação dos profissionais da educação sobre a temática, a fim de apoiá-los na implementação de projetos pedagógicos, além de orientá-los quanto à notificação das situações de violência, incluindo a violência sexual contra crianças e adolescentes, sendo um dos pilares do projeto, a capacitação de professores e gestores.

Implementado em 2014 pelo Centro Judiciário da Mulher do TJDFT, o programa foi apresentado pelo coordenador do Núcleo Judiciário da Mulher (NJM) e um dos idealizadores do projeto, juiz Ben-Hur Viza, que explicou os detalhes de sua criação e implantação nas escolas do Distrito Federal, além da metodologia trabalhada, com a capacitação dos professores para uma abordagem precisa com os alunos, por meio da realização de oficinas, palestras, exposição e atividades culturais com os estudantes.

Além do magistrado, também representaram o Tribunal de Justiça do Distrito Federal na videoconferência: a 2ª vice-presidente do TJDFT, desembargadora Sandra De Santis; o juiz assistente da 2ª vice-presidência Luís Carlos de Miranda; e as servidoras do NJM, Andréia de Oliveira e Myrian Sartori. Também esteve presente a coordenadora geral de Acesso à Justiça e Fortalecimento da Rede de Atendimento à Mulher da SNPM/MMFDH, Gleyce Anne Cardoso.

