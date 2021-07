Homem que comandava o tráfico de drogas em Aracruz é preso em ação conjunta entre Denarc e Guarda Municipal da Serra

Informações recebidas pelo Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc) fizeram com que a Guarda Municipal da Serra cumprisse um mandado de prisão por tráfico de drogas e homicídio contra um homem de 24 anos. A prisão ocorreu no bairro Nova Almeida, na Serra, na tarde dessa terça-feira (20). O indivíduo é suspeito de comandar o tráfico de drogas no município de Aracruz.

“Os mandados dele são de Aracruz, mas a gente recebeu informações de que ele estaria escondido em Nova Almeida, na Serra, onde continuava traficando e coordenando as ações de criminosos de Aracruz”, conta o titular do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), delegado Tarcísio Otoni.

Ainda de acordo com o delegado, o Departamento soube em qual carro e onde o suspeito estaria. As informações foram repassadas para a Guarda Municipal da Serra, que conseguiu efetuar a prisão. Durante a ação, foram abordados um suspeito e um adolescente e, com eles, nada de ilícito foi encontrado.

Eles foram conduzidos ao Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc). Contra o suspeito de 24 anos foi dado cumprimento aos mandados de prisão por tráfico de drogas e homicídio, ambos do município de Aracruz. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. Já o adolescente foi ouvido e liberado.

