Homem que alegava ter sido agredido por seguranças de boate tem pedido de indenização negado

Presidente do TJES classificou como louvável a iniciativa do MPES que visa à conscientização da população quanto à necessidade de se adotar medidas para evitar a proliferação da Covid-19.

​O presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, aderiu à companha Pacto Pela Vida promovida pelo Ministério Público Estadual, e que já conta com a parceria das principais lideranças do Estado.

​Na última quinta-feira (25/5), o presidente do TJES gravou um vídeo para a campanha, se dirigindo à população capixaba e destacando a importância de seguirmos as recomendações das autoridades de saúde.

“Todos nós temos que nos unir às autoridades sanitárias no combate e prevenção ao novo coronavírus”, ressaltou o desembargador Ronaldo, pedindo a todos que respeitem as medidas de isolamento e distanciamento social propostas pelos especialistas, além de seguir as orientações já bastante divulgadas de higienização das mãos e do uso de máscaras.

​”Como ainda não existe uma vacina para combater a covid-19 são essas medidas que podem realmente salvar vidas e preservar a nossa saúde. Por isso, coloco-me ao lado do Ministério Público nessa campanha”, concluiu o presidente do Tribunal de Justiça, destacando que considera louvável a iniciativa do MPES.

Nesta sexta-feira, segundo o Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde, o Espírito Santo ultrapassou a marca de 1.500 mortes e 41.652 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus.

O “Pacto pela Vida” é uma mobilização mediada pelo MPES para discutir, debater e encaminhar medidas eficazes e eficientes para o combate à proliferação da Covid-19 entre os capixabas, com o objetivo de proteger a vida e a saúde da população.

Nesta sexta-feira (26/6), uma audiência pública virtual foi realizada pelo órgão.

Para saber mais sobre o “Pacto pela Vida”, acesse o portal do Ministério Público Estadual. https://www.mpes.mp.br/

Assista ao vídeo do presidente do TJES para a campanha.

Vitória, 26 de junho de 2020

