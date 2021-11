Homem quase morre após receber sexo oral da esposa; ‘A pior dor que já senti’

A esposa relatou que entrou em pânico ao pensar que poderia ter causado tal situação ao marido

O caso de Amanda e Chris, um casal que mora nos Estados Unidos, viralizou após eles compartilharem em uma entrevista ao programa de TV “Sex Sent Me to the ER”, do TLC, uma dura experiência que enfrentaram durante uma relação sexual.

Segundo detalhes compartilhados pelo portal TN, Chris relatou durante a conversa que a esposa estava fazendo sexo oral nele e então começou a se sentir “tonto e desorientado”. O homem acrescentou ainda que teve náuseas e uma sensação como se estivesse em uma montanha russa, até que desmaiou. “Foi a pior dor que já senti”, relatou.

Diante da situação inesperada, a mulher acionou imediatamente uma ambulância: “Eu não sabia o que pensar, a essa altura, simplesmente entrei em um grave estado de pânico”. Amanda disse ainda que se sentiu culpada, pensando que teria causado tal situação ao esposo.

Já no hospital, os médicos identificaram o que estava acontecendo com Chris. De acordo com os doutores, o esposo de Amanda desconhecia que sofria de hipertensão há alguns anos, o que contribuiu para o rompimento de um aneurisma durante o sexo oral.

Por fim, apesar dos riscos da cirurgia, o procedimento foi um sucesso. Chris somente acrescentou que “o pior da recuperação foi que os médicos disseram que não devíamos fazer sexo até que seu corpo voltasse ao normal. Agora, após a difícil experiência, ele afirma que “aprecia cada momento e olho para o presente, em vez de esperar pelo futuro distante”.