Homem propõe em casamento namorada debaixo de cometa Neowise

Elas colorem e alegram os ambientes, trazendo uma sensação de leveza. Tê-las dentro de casa , no jardim ou na varanda, deixam o lugar mais aconchegante e decorado. Mas convenhamos, nem sempre é fácil mantê-las lindas e vivas. Saber como fazer as flores durarem mais é uma missão que poucos dominam, principalmente para aquelas espécies, que podem murchar em poucos dias.

Por isso, alguns cuidados se fazem necessários, e há até algumas plantas que se adaptam melhor ao estilo de vida dos moradores. Pensando em lhe ajudar a manter essas belezas cheias de cor e perfume, conversamos com Juana Martinez, florista parceira da Flores Online, que citou algumas orientações fundamentais para seguir no dia a dia.

Coloque em um vaso

Pode parecer uma dica comum, mas há quem prefira deixar as plantas embrulhadas em plásticos , como aqueles arranjos preparados em floriculturas. Esse material impede o desenvolvimento de todas as espécies, ressecando por completo em pouco tempo. Por isso, prefira colocá-las em vasos ou plantá-las diretamente na terra, se possível. Lembre-se, também, de escolher um recipiente que comporte o tamanho do ramalhete.

Não exagere na água

Para as flores durarem mais não é necessário encharcá-las com água. Muito pelo contrário! Evite encher o vaso, uma vez que esse processo pode apodrecer as raízes e virar foco da proliferação de microrganismos. Coloque apenas a quantidade suficiente para que a espécie possa se manter saudável durante o dia, geralmente, dois dedos já bastam.

Troque a água

Não deixe as suas plantas mergulhadas na mesma água por mais de dois dias. O ideal é trocá-la frequentemente, para que não fique suja, com resíduos liberados pela espécie ou seja o novo lar de fungos e bactérias.

Deixe-as em local arejado

Evite colocar seus vasos em ambientes muito abafados ou sem qualquer ventilação. Além de acelerar a vaporização da água sugada pela planta, também diminuirá as ações orgânicas das flores, fazendo com que respirem menos e acabem morrendo.

Evite a exposição direta ao sol

Embora possa parecer contraditória, já que todas as espécies necessitam da luz solar para o seu desenvolvimento, deixar o seu arranjo muito tempo exposto aos raios pode não só queimar as folhas, como ressecar a raiz.

Corte

“Os caules devem ser cortados na diagonal a cada dois dias, no tamanho de 0,5 cm. Dessa forma as flores se manterão frescas e bonitas por muito mais tempo, auxiliando uma absorção melhor da água”, afirma Juana.

Murchou? Retire-a!

“Quando uma das flores murchar, procure tirá-la o mais rápido possível, pois elas liberam gás etileno que contagia as demais fazendo com que morram mais aceleradamente”, comenta Juana. O mesmo gás também é liberado por frutas como maçã, abacate e banana, e por isso é melhor manter suas plantas distante delas e de fruteiras em geral.

Soluções caseiras

“Aditivos, como o açúcar e a lixívia, podem ser despejados na água, desde que em pequenas quantidades, prolongando assim a vida das flores. Lembrando que o processo deve ser repetido sempre que a água for trocada, o que tem que ser feito diariamente”, exemplifica Juana.

Outra receita bem simples leva: 1 litro de água, suco de meio limão, 2 colheres de chá de açúcar e 2 colheres de vinagre branco . Misture tudo e coloque em um vaso junto com as flores.

Espécies mais resistentes

Para ter uma durabilidade é essencial também conhecer as espécies que se adequam melhor ao seu perfil. Para quem não entende muito de plantas e ainda assim adora ter vasos em casa, a dica é usar e abusar das suculentas . Essa espécie é charmosa, tem diversas formas e cores que fazem delas um item a mais na decoração. São ótimas opções por não exigirem cuidados constantes como regas e se adaptam facilmente a qualquer tipo de ambiente, tanto interno quanto externo.

Entre as flores, a melhor opção é a orquídea plantada diretamente na terra, que não exigem tantos cuidados além das regas. Tanto elas quanto as espadas-de-são-jorge são super indicadas também para ambientes internos. Para quem gosta de cuidar e tem um pouco mais de tempo, os arranjos em vasos podem ser mais divertidos. Para ambientes externos, begônias, cactos e heras são boas pedidas em termos de durabilidade.