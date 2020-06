Homem é preso com drogas em Serra

.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu no fim da tarde de hoje (16) duas armas, sete munições e R$45.950 reais. A ação ocorreu no Km 247 da BR 101, próximo a Unidade Operacional da PRF, no trecho do município de Serra (ES).

Um veículo VW/Fox conduzido por um homem, com uma mulher e duas crianças de 07 e 04 anos, ambas filhas da passageira, foi abordado pela PRF.

A equipe iniciou busca no veículo, onde foi encontrado em seu interior, dentro de uma bolsa, dois revolveres calibre 38, o primeiro com quatro munições e outro com duas munições. Foi encontrado ainda uma munição de fuzil, calibre 762, na porta do carona.

Debaixo do banco do motorista, foi encontrado uma sacola de supermercado contendo uma quantia de R$45.910,00, em espécie. O condutor alegou que o dinheiro encontrado seria para aquisição de uma chácara, no Município de Colatina/ES. Afirmou também que a origem do dinheiro é fruto de atividades laborativas e que as armas seriam para sua proteção.

A mãe das crianças alegou ser namorada do condutor há 3 meses. Todos os ocupantes do veículo, bem como armas, munições e o dinheiro foram encaminhados ao Departamento de Polícia Judiciária no Município da Serra/ES.

Em 2020, a PRF no Espírito Santo apreendeu 36 armas de fogo entre pistolas, espingardas, revolveres e submetralhadoras. Esses números representam um aumento de 100% quando comparados ao mesmo período do ano passado (01/01 a 15/06).