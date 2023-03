Homem pisa nas costas e corta cabelo da namorada

O agressor, de 18 anos, agrediu brutalmente a namorada de 17 anos e foi preso em flagrante na cidade de Nova Crixás

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) prendeu, na manhã desta terça-feira (7/2), um homem que agrediu brutalmente e cortou os cabelos da namorada. Ele alega ciúmes. O caso ocorreu em Nova Crixás e ocorreu às vésperas do Dia Internacional da Mulher.

De acordo com a delegacia da cidade, o agressor de 18 anos, utilizando uma faca, além de cortar o cabelo da namorada, de 17, na noite de segunda-feira (6/3), feriu a adolescente no braço. Em seguida, pisou nas costas da vítima, a arrastando no chão.

+

O preso responderá por violências física e psicológica. Após a realização dos procedimentos da prisão, o homem foi recolhido ao presídio de Nova Crixás.

A prisão foi no âmbito da Operação Átria, que visa intensificar ações no combate à violência contra a mulher neste mês e é coordenada nacionalmente pelo Ministério da Justiça.