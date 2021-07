Homem pesca iPhone que ficou no fundo de um rio por 8 meses; veja

Reprodução/WMBF iPhone é pescado em rio

Um iPhone foi encontrado por um pescador no rio Waccamaw, na Carolina do Sul (EUA), após ficar oito meses embaixo da água. Jason Robinson contou ao site WMBF News que, enquanto pescava, percebeu que sua linha tinha pego algo – quando puxou, percebeu que era um smartphone.

Robinson ficou curioso com o celular na ponta do anzol e limpou o iPhone, que estava coberto de lama. Quando fez isso, ele percebeu que uma foto estava guardada entre o smartphone e a capinha. O retrato de uma mulher carregando um rapaz icncntivou o pescador a procurar pelo dono do iPhone.

“Sempre me disseram para fazer a coisa certa, não importa o que seja, não importa o que está acontecendo na vida, então no final do dia você sabe que fez o que podia para tornar a vida melhor para outra pessoa”, disse Robinson ao WMBF News.

Depois de publicar a foto do iPhone em sua conta do Facebook, o pescador não levou nem cinco minutos para localizar Riley Johnson, a mulher que aparecia na fotografia. O celular era de seu marido, que o perdeu no rio há oito meses, enquanto pescava. A foto de 2018 é um registro de quando o casal começou a namorar.

Não há informações sobre o funcionamento do iPhone que ficou submerso por oito meses.